На Урале пешеходу грозит 3 года колонии за взятку гаишнику, который поймал его на «красный»

Публикации за 03.04.17

В Тавде 45-летний пешеход, которого инспекторы ДПС поймали за переход дороги на красный сигнал светофора, предложил гаишникам взятку, чтобы его не штрафовали. Теперь мужчина рискует на три года оказаться за решеткой.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, инцидент произошел 1 апреля в Тавде около дома №117 по улице Кирова. Во время составления протокола нарушитель положил на заднее сиденье машины ДПС одну тысячу рублей.

«Размер взятки в 4 раза превысил сумму штрафа, которую следовало заплатить пешеходу за нарушение ПДД. Сотрудники полиции неоднократно предупредили его о том, что дача взятки должностному лицу карается законом, но гражданин эти предупреждения проигнорировал, объяснив свой поступок тем, что так будет проще уйти от ответственности. Инспекторы ДПС задержали гражданина, после чего сообщили о произошедшем в дежурную часть», – уточнили в ведомстве.

Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Если его признают виновным, он рискует на 3 года оказаться за решеткой.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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