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Екатеринбург

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Публикации за 03.04.17

Зампредом Счетной палаты области станет выходец из департамента госзакупок

Зампредом Счетной палаты области станет выходец из департамента госзакупок

Новым заместителем председателя Счетной палаты Свердловской области станет Георгий Изюров, сейчас занимающий должность замдиректора департамента государственных закупок.

Как передает корреспондент NDNews.ru, проект постановления об этом был одобрен на сегодняшнем заседании комитета заксобрания по бюджету. Председатель комитета Владимир Терешков подчеркнул, что кандидат обладает всеми необходимыми профессиональными качествами.

Напомним, на прошлом заседании заксо было принято решение об освобождении от должности зампреда Счетной палаты Светланы Булах с переводом ее на должность рядового аудитора. Официально Булах покинула свой пост по собственному желанию, однако в кулуарах заксо ее называли человеком бывшего руководителя СП Андрея Ефимова, который тоже лишился своей должности в начале этого года, освободив место для Елены Новоторженцевой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

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