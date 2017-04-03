Расходы свердловского бюджета возрастут почти на 10 млрд рублей

Публикации за 03.04.17

Профильный комитет заксобрания одобрил в первом чтении поправки к областному закону о бюджете на 2017 год.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на 2017 год объем доходов предложено увеличить на 6,86 миллиарда рублей, объем расходов – на 9,28 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом возрастет на 2,42 миллиарда рублей.

В структуре дополнительных доходов 4,5 миллиарда рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета. Из общей суммы дополнительных расходов 2,4 миллиарда рублей будут направлены в дорожный фонд. Предусмотрены значительные средства на поддержку сельского хозяйства, в том числе – на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам в агропромышленном комплексе. Дополнительные средства предполагается выделить на строительство и содержание культурных и спортивных объектов.

На 2018 год объем расходов увеличивается на 3,62 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 2,45 миллиарда рублей.

На нынешнем заседании комитета было обращено особое внимание участников обсуждения на необходимость дополнительного финансирования весенних полевых работ на селе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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