Путин: «Прямые выборы мэров никто не запрещал»

Публикации за 03.04.17

Президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал итоги реформы МСУ в регионах России. Напомним, в Свердловской области в результате изменений в законодательстве большинство муниципалитетов перешли на конкурсную схему избрания глав, при которой выбор делают депутаты местных дум, а не избиратели. По этому поводу вопрос главе государства задал главвред газеты «Час Пик» из Верхней Пышмы. Журналист рассказал, что у народа нет обратной связи с властью и спросил, возможно ли вернуть прямые выборы мэров и выборы депутатов по одномандатным округам.

«Прямые выборы никто не запрещал. Мы с вами думаем на одной волне, но парламентская демократия сама по себе имеет много изъянов. В Европе это уже подробно разбирается, критикуется. Идет отрыв депутатов от народа. Когда мы предоставили возможность на местах выбирать наиболее приемлемый вариант формирования местной власти, то руководствовались тем, что сохраняется прямое тайное голосование, или прямые выборы, и есть другие формы избрания мэров. Можно все это ликвидировать и вернуть всех в одно русло, но этого не хотелось бы делать», – отметил Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что Россия – многонациональная страна, и в национальных республиках есть своя специфика избрания власти на местах. Например, в субъектах Кавказского федерального округа сложилась традиция, что в органах власти должны быть представители всех этнических групп региона. «Мы относимся к этому с уважением и даем возможность отрегулировать эти вопросы регионам самостоятельно», – отметил глава государства.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург, Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

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