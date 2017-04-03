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Екатеринбург

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Публикации за 03.04.17

В екатеринбургском метро усилены меры безопасности

В екатеринбургском метро усилены меры безопасности

В метрополитене Екатеринбурга усилены меры безопасности после взрывов, которые прогремели сегодня в подземке Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сотрудников полиции в метро стало заметно больше, их лица выражают серьезную озабоченность. У подозрительных граждан проверяют документы. Большие сумки и рюкзаки досматривают на специальной рентгеновской установке.

На количестве пассажиров события в Петербурге пока не отразились, люди в вагонах ведут себя спокойно. Возможно, те, кто возвращается сейчас с работы, еще не слышали о трагедии в северной столице.

Напомним, взрыв в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал предварительные официальные данные о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. «По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – говорится в сообщении комитета. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

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