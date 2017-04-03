В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рядового / На посмертных фото видны телесные повреждения, – заявляют правозащитники

Публикации за 03.04.17

В Екатеринбурге военные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 19-летнего рядового. В мае 2016 года жителя Пермского края Дениса Хамидуллина призвали в армию. Он проходил службу в войсковой части № 47051, расположенной в Екатеринбурге, в должности водителя.

7 марта этого года рядовой заступил в суточный наряд в качестве контролера на контрольно-пропускной пункт в военном городке. Через несколько часов дежурный по КПП обнаружил тело Хамидуллина, сообщила адвокат Елена Макарова, которая по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы родителей погибшего. По словам родственников, с ноября Денис регулярно просил их высылать деньги – от двух до пяти тысяч рублей. Парень пояснил, что если деньги не придут вовремя, ему грозят неприятности, – рассказала Макарова. Она также подчеркнула, что намерена ходатайствовать о приобщении к материалам уголовного дела посмертных фотографий Хамидуллина, на которых видны телесные повреждения, и проверке информации об избиении парня в войсковой части.

В организации «Зона права» отмечают, что уголовное дело возбуждено по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Служба информации

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