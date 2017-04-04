На выходные на ВИЗе закроют улицу Заводскую

Публикации за 04.04.17

В предстоящие субботу и воскресенье строители закроют движение по улице Заводской на ВИЗе. Проезд будет невозможен от Нагорной до Татищева.

«Закрытое акционерное общество «Строительное управление – 21» закроет движение транспорта по улице Заводской от Нагорной до Татищева. Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, продлятся с 8 по 9 апреля», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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