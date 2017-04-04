Депутат заксо Дронов седьмой месяц остается главой администрации Первоуральска (ДОКУМЕНТЫ) / Муниципалитет может погрязнуть в судебных исках

Публикации за 04.04.17

Депутат областного заксобрания от ЕР Алексей Дронов, судя по некоторым данным, все еще руководит администрацией городского округа Первоуральск.

Как сообщает корреспондент NDNews.ru, и согласно онлайн-сервису на портале Федеральной налоговой службы, и согласно данным интернет-сервиса «Контур.Фокус» по состоянию на сегодняшний день главой администрации Первоуральска остается Алексей Дронов – начиная с ноября 2013 года.

Напомним, в сентябре прошлого года Дронов был избран депутатом заксобрания от «Единой России» по Первоуральскому одномандатному округу. Через несколько дней, 29 сентября, и.о. главы администрации города был назначен его заместитель Валерий Хорев. Как отмечает местный портал pervo.info, в связи с этой коллизией возникает масса вопросов. «Если по данным налоговой инспекции глава администрации Дронов, то имеют ли юридическое значение постановления, которых уже массу наподписывал Валерий Хорев, находясь на должности и.о. главы администрации Первоуральска на основании решения думы №497 от 29.09.2016 г.?» – задается вопросом издание, заостряя внимание на том, что в судах во время гражданских споров полномочия подтверждаются не решением думы, а выпиской из ЕГРЮЛ. «Могут ли быть оспорены в судах все постановления Хорева, поскольку он всё это время не являлся тем самым физическим лицом, которое может выступать без доверенности от юридического лица?» – задаются вопросом в Первоуральске.

Кроме того, как известно, в России запрещено замещать одновременно посты в представительных и исполнительных органах власти. Так что если Алексей Дронов действительно де-юре остается главой администрации, его депутатский мандат должен быть признан недействительным.

В приемной Валерия Хорева ситуацию прокомментировать затруднились и посоветовали обратиться в орготдел, однако уполномоченный сотрудник в данный момент отсутствует. Кроме того, официальный портал городской администрации недоступен – в отличие от сайта городской думы. На сайте думы опубликованы решения и о досрочном прекращении исполнения полномочий главы администрации Дроновым, и о назначении врио Валерия Хорева от 29.09.2016, однако казус с выпиской из ЕГРЮЛ это никак не объясняет. По мнению источников NDNews.ru, последствия могут быть самыми серьезными – вплоть до вала судебных исков по оспариванию муниципальных контрактов, заключенных в последние полгода.

В заксобрании данной информации удивились и склонны предполагать, что в документах содержится какая-то ошибка. «Что будем делать с Дроновым? Расстреливать точно не будем. Вообще, насколько мне известно, Алексей Иванович сейчас работает на промышленном предприятии, он не может одновременно с этим числиться главой администрации. Будем выяснять. Наверное, произошла какая-то ошибка», – заявил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Владимир Никитин.

Интересно, что три года назад сам Алексей Дронов уволил своего зама Леонида Гункевича за то, что тот, согласно данным ЕГРЮЛ, являлся учредителем коммерческой компании. Гункевич тогда заявил, что никаких бизнесов за ним не числится. «Я действительно был учредителем нескольких компаний, соответствующие данные есть в ЕГРЮЛ, но отовсюду вышел. Выписки из реестров это подтверждают. Обсуждать решения, вынесенные на основании устаревших справок, не хочу», – заявил тогда уволенный чиновник.

Получить комментарий самого Дронова пока не удалось. Глава города – председатель городской думы Николай Козлов также недоступен для комментариев.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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