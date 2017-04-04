За убитую косулю браконьера могут арестовать на шесть месяцев

Публикации за 04.04.17

В Богдановиче закончено расследование уголовного дела о браконьерстве.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, в середине декабря 2016 года в местную полицию поступило сообщение о том, что на территории охотничьих угодий в километре от деревни Верхняя Полдневая идет охота.

Прибывшей на место следственно-оперативной группе государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира пояснил, что видел автомобиль, пассажиры которого отстреливали дичь. Задержать транспортное средство с нарушителями егерям не удалось. Но регистрационный знак автомобиля они запомнили и описали внешность водителя, а также сообщили, что в салоне находилось два пассажира. Данные получили наружные наряды полиции.

Автомобиль был задержан, водитель и его попутчики доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Один из пассажиров дал признательные показания в браконьерстве. Это оказался работающий не имевший ранее проблем с законом местный житель 1962 года рождения. Своими действиями задержанный причинил материальный ущерб государству на сумму 80 тысяч 401 рубль 18 копеек.

В отношении него отделением дознания возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба»). Уголовное дело с обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой обвиняемому статьи предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Богданович, служба информации РИА «Новый День»

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