В Академическом раздают ипотеку под 8,9 % годовых

Публикации за 04.04.17

Академический и Сбербанк запускают совместную ипотечную программу. Купить квартиру можно под 8,9 % годовых при первоначальном взносе 15 % от суммы кредита.

Совместная программа начала работать с апреля этого года. Срок кредитования по этой программе – до 7 лет, а первоначальный взнос – от 15% суммы кредита. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей. Заявки уже принимаются, это можно сделать в офисе продаж компании «РСГ-Академическое» по адресу: ул. Вильгельма де Геннина, 31.

«Академический – один из наших стратегических партнеров, – отмечают в Сбербанке. – Стабильный, надежный застройщик, который создает действительно качественный, конкурентоспособный и востребованный на рынке продукт». «Ориентируясь на пожелания Минстроя РФ по ипотечным ставкам, мы со всей ответственностью подошли к этому вопросу и вместе со Сбербанком сформировали уникальное для уральского рынка недвижимости предложение, это самая низкая ставка в регионе – 8,9%. Создание комфортных условий для приобретения жилья позволяет рассчитывать, что 2017 год может стать рекордным по объемам выданных ипотечных кредитов», – отметил генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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