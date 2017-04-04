В свердловском МИРе появились два новых замминистра

Публикации за 04.04.17

В Министерстве инвестиций и развития Свердловской области назначены два заместителя руководителя. Соответствующие указы подписаны главой региона Евгением Куйвашевым.

Как сообщили NDNews.ru в ДИПе, на должность замминистра назначен Александр Породнов, занимавший до этого позицию директора департамента по развития предпринимательства и туризма Мининвеста. Александру Породнову 33 года, он закончил философский факультет УрГУ по специальности «социолингивстика» и магистратуру. Профессиональную деятельность начинал на промышленном производстве. На госслужбу в Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области пришел в 2009 году. С 2012 года работал в Министерстве экономики Свердловской области, где курировал малое предпринимательство в должности директора профильного департамента. В мининвест, которому был передан блок по малому и среднему предпринимательству, Александр Породнов перешел в момент формирования ведомства. Еще одним заместителем министра назначен Василий Соснин. Василию Соснину 35 лет, он имеет диплом о высшем образовании Уральского государственного лесотехнического университета. С 2004 года работал на руководящих должностях в компаниях лесопромышленного комплекса.

В новой должности Александр Породнов будет курировать инвестиционную политику. Василий Соснин будет отвечать за создание инфраструктуры для бизнеса, в том числе, развитие индустриальных парков, ТОРов, а также за проекты в сфере государственно-частного партнерства.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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