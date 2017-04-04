В Екатеринбурге объявят конкурс на концепцию развития набережной Исети

Публикации за 04.04.17

На ближайшем заседании архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, который состоится 6 апреля, будут утверждены условия конкурса на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда – реки Исети в границах Малоконного полуострова – ул. Папанина, включая территорию площади Субботников.

Как говорится в материалах градсовета, перед архитекторами поставят задачу превратить весь берег реки Исети от Верх-Исетского пруда до Нижне-Исетского в благоустроенную территорию с общественным доступом к воде, сохранением визуальных связей с водными пейзажами, очисткой реки. Необходимо также разработать концепцию благоустройства общественных пространств как места отдыха жителей и гостей Екатеринбурга, предусмотреть разведение пешеходных и велосипедных потоков, учесть интересы граждан с ограниченными возможностями, максимально сохранить зеленые насаждения, разработать схему декоративной подсветки набережной, продумать размещение пунктов проката лодок и катамаранов с выходом на акваторию пруда.

Ожидается, что прием работ на конкурс начнется уже в конце апреля, а его итоги будут подведены в июле. Планируется, что жюри конкурса возглавит недавно назначенный главный архитектор города Андрей Молоков.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.04.17

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