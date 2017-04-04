На Урале усилят антитеррористические меры безопасности – в зоне внимания даже ветеринарные лаборатории и скотомогильники

Публикации за 04.04.17

После теракта в Санкт-Петербурге в Уральском федеральном округе должны быть приняты дополнительные меры безопасности во всех местах массового пребывания людей. Об этом сегодня заявил заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Пономарев на совещании в уральском полпредстве, передает корреспондент NDNews.ru. Также по «настоятельной рекомендации» прокуратуры правоохранительные органы должны усилить оперативную деятельность, а власти – усилить контроль за особо опасными объектами.

Кроме того, Юрий Пономарев предложил отразить в протоколе совещания специальные поручения для территориальных отделов Россельхознадзора и Ростехнадзора. Первому ведомству рекомендовано проанализировать защиту научно-исследовательских, диагностических ветеринарных лабораторий и скотомогильников как источников распространения особо опасных организмов. Второму – дополнительно проверить антитеррористическую защищенность ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

«Призываю всех собравшихся серьезно проанализировать ситуацию и принять исчерпывающие меры для безопасности населения», – заключил Юрий Пономарев.

Отметим, что совещание в полпредстве сегодня началось с минуты молчания в память о погибших при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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