NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 04.04.17

На Урале усилят антитеррористические меры безопасности – в зоне внимания даже ветеринарные лаборатории и скотомогильники

На Урале усилят антитеррористические меры безопасности – в зоне внимания даже ветеринарные лаборатории и скотомогильники

После теракта в Санкт-Петербурге в Уральском федеральном округе должны быть приняты дополнительные меры безопасности во всех местах массового пребывания людей. Об этом сегодня заявил заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Пономарев на совещании в уральском полпредстве, передает корреспондент NDNews.ru. Также по «настоятельной рекомендации» прокуратуры правоохранительные органы должны усилить оперативную деятельность, а власти – усилить контроль за особо опасными объектами.

Кроме того, Юрий Пономарев предложил отразить в протоколе совещания специальные поручения для территориальных отделов Россельхознадзора и Ростехнадзора. Первому ведомству рекомендовано проанализировать защиту научно-исследовательских, диагностических ветеринарных лабораторий и скотомогильников как источников распространения особо опасных организмов. Второму – дополнительно проверить антитеррористическую защищенность ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

«Призываю всех собравшихся серьезно проанализировать ситуацию и принять исчерпывающие меры для безопасности населения», – заключил Юрий Пономарев.

Отметим, что совещание в полпредстве сегодня началось с минуты молчания в память о погибших при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.04.17

В Екатеринбурге объявят конкурс на концепцию развития набережной Исети. / Итоги записи детей в 1 класс могут аннулировать: омбудсмен нашел лазейку. / Для дебоширов на транспорте ввели уголовную ответственность.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter