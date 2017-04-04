Отчеты губернаторов по готовности к паводку и пожарам не прошли проверку Сибирского регионального центра МЧС и департамента лесного хозяйства УрФО

Прогнозируемое жаркое лето на Урале может спровоцировать крупные лесные пожары. Как отметил на межведомственном совещании по безопасности полпред президента Игорь Холманских, опыт прошлых лет показал, что регионы УрФО успешно справляются с пожарами только в условиях низкой и средней горимости леса. При повышенной температуре воздуха и осадках ниже нормы региональные структуры МЧС могут столкнуться с серьезными проблемами, передает корреспондент NDNews.ru.
На совещании Игорь Холманских напомнил, что летом 2016 года в Уральском федеральном округе было зарегистрировано более 2 тысяч лесных пожаров, а общая площадь выгоревшей территории достигла 80 тысяч гектаров – это в 6 раз больше, чем в 2015 году. Наиболее сложная ситуация складывалась в Ханты-Мансийском округе, Свердловской области и особенно на Ямале, где из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. Проведенный позднее анализ показал, что региональные власти допускали ошибки, из-за которых тушение горевших лесов проводилось несвоевременно.
Весенний паводок, который начнется на Урале со дня на день, также стал главной темой коллегии по безопасности. В прошлом году половодье нанесло общий ущерб в размере 600 миллионов рублей, в зоне подтопления оказалось более 5 тысяч жителей Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Во избежание повторения ситуации этой весной полпред призвал регионы обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений. По данным последней проверки, лишь 20% из них признаны безопасными. Кроме того, в федеральном округе до сих пор числятся девять бесхозных гидротехнических сооружений – два в Свердловской области и семь в Курганской области.
Также Холманских заявил, что отчеты губернаторов по готовности к паводку и пожароопасному сезону не прошли проверку Сибирского регионального центра МЧС и департамента лесного хозяйства УрФО. По выводам комиссии, в работе регионов выявлено много недостатков, которые требуется устранить в ближайшее время.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 04.04.17
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