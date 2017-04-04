После трагедии в Санкт-Петербурге неизвестные рассылают фейковые «страшилки» о террористах-смертниках (СКРИНЫ)

Публикации за 04.04.17

После жуткой трагедии в Санкт-Петербурге по соцсетям и родительским чатам снова начали распространяться сообщения о якобы готовящихся терактах. Те же самые сообщения рассылались полгода назад, и в МВД РФ их уже опровергали.

Как рассказали корреспонденту NDNews.ru жители Екатеринбурга, некие «вредители» после теракта в Санкт-Петербурге решили навести панику на Среднем Урале и в других регионах России. В соцсетях и по родительским чатам рассылаются сообщения, в которых горожан призывают избегать скоплений людей, не посещать торговые центры и т.д. Якобы некие «первоисточники в ФСБ» сообщили о засланных на территорию страны 18 террористах-смертниках. Эти фейковые сообщения уже попадали в рассылку как минимум дважды, в сентябре прошлого года и ноябре 2015 года. Ранее в пресс-службе МВД РФ их опровергали.

Конечно, тревожная информация всегда вызывает волну обсуждений, однако NDNews.ru уверяет, что речь идет лишь о фейке и просит не поддаваться панике и не продолжать эту рассылку. Такие сообщения сродни постам о том, что в городе орудует банда педофилов, которая при помощи котят завлекает детей в машины или что возле школ неизвестные бесплатно распространяют жвачку с героином и спайсом, которая моментально вызывает привыкание у детей. Это полнейшая выдумка, которая не находит подтверждения в полиции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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