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Публикации за 04.04.17

В Екатеринбурге ликвидируют аварию, оставившую 1,2 тысячи человек без света / В числе обесточенных объектов – психбольница и университет

В Екатеринбурге ликвидируют аварию, оставившую 1,2 тысячи человек без света В числе обесточенных объектов – психбольница и университет

В Екатеринбурге около 1200 человек остались без света из-за серьезной аварии на электросетях в районе Сибирского тракта. В числе обесточенных объектов оказались не только жилые дома, но также Свердловская психиатрическая больница и Уральский государственный лесотехнический университет.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ЕЭСК, в настоящее время энергетики ликвидируют последствия технологического нарушения. Предположительно, все необходимые работы будут завершены к вечеру. По предварительным данным, авария на электросетях произошла сегодня в 10.30, обесточенными оказались 2 распределительных пункта и 16 трансформаторных подстанций. «Без напряжения осталась Свердловская областная клиническая психиатрическая больница. Также погашена жилая сеть в прилегающем микрорайоне – на улице Каменотесов, по Сибирскому тракту и Волчанскому переулку», – уточняют в ЕЭСК, добавляя, что света также пропал в учебном корпусе и общежитии Лестеха.

Часть домов и больницу энергетики до обеда запитали по резервным схемам. Во второй половине дня, отмечают ЕЭСК, все потребители получили электричество (впрочем, жители общежития Лестеха по данным на 13.55 эту информацию опровергают – прим. ред.). Предварительная причина случившегося – ненадлежащая эксплуатация энергообъектов, из-за чего вышла из строя кабельная линия электропередачи.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 04.04.17

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