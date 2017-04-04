«Серый дом» заявил о скором возвращении Екатеринбургу градостроительных полномочий

Публикации за 04.04.17

Проект решения о возврате Екатеринбургу градостроительных полномочий уже готовится и будет внесен в Законодательное собрание Свердловской области до конца весенней сессии. Другие виды полномочий могут быть возвращены городу после губернаторских выборов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе городской думы, об этом заявил сегодня на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности ЕГД замглавы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко.

«Администрация Екатеринбурга не оставляет надежд, что все полномочия вернутся в город: и строительство, и реклама, и неразграниченные земли. По градостроительству лед тронулся, и на весеннюю сессию вопрос будет готовиться в комбинированном виде. Земля и реклама уходят на срок «после сентября», тут уже 50 на 50: могут передать, могут не передать», – прокомментировал Вадим Дударенко.

Напомним, в декабре прошлого года в городской думе Екатеринбурга подсчитали убытки города от передачи градостроительных и рекламных полномочий на областной уровень. По подсчетам департамента финансов, в 2016 году эта сумма составила 524 миллиона рублей. Как заявил вице-мэр Александр Корюков, за год не было проведено ни одного аукциона по развитию застроенных территорий.

Как уже сообщал NDNews.ru, в 2015 году, когда речь шла о передаче градостроительных полномочий из города в область, противники реформы акцентировали внимание как раз на том, что областной минстрой слишком далек от реалий городской жизни. Глава администрации Александр Якоб и глава города Евгений Ройзман даже обратились в суд с требованием вернуть городу градостроительные полномочия. Представители Екатеринбурга заявили в суде, что областные органы власти вправе перераспределять отдельные полномочия, в том случае, если органы МСУ с ними не справляются, но никаких доказательств неэффективности городских властей представлено не было. Аргументы области свелись в основном к уже неоднократно звучавшему в заксобрании при обсуждении передачи различных полномочий тезису: «передали, потому что можем». Суд истцам отказал. Городские депутаты неоднократно поднимали в обсуждениях тему возврата городских полномочий, но до сих пор понимания с областной властью достигнуть не удавалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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