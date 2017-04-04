В Екатеринбурге пересмотрят дело врача, который едва не сжег на операции 15-летнюю девушку

Публикации за 04.04.17

В Екатеринбурге будет пересмотрено уголовное дело врача Свердловской областной больницы №1 Константина Казанцева, которого ранее осудили за сильные ожоги, полученные его пациенткой во время операции.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в основу дела лег инцидент, произошедший в феврале 2015 года. В детской кардиохирургии ОКБ №1 15-летней девочке делали плановую операцию на сердце. При применении дефибриллятора загорелась простыня, а затем и весь операционный стол. Куски горящей ткани упали на ребенка. Операцию пришлось срочно прервать, девочку перевели в ГКБ №9. Она получила сильные ожоги лица, рук и едва не потеряла один глаз.

В ходе расследования уголовного дела СКР счел, что в пожаре виновен врач Казанцев, который вел операцию. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Верх-Исетский райсуд Екатеринбург приговорил медика к году ограничения свободы, хотя сторона защиты и даже потерпевшие считали, что врач невиновен – его просто сделали «крайним».

В пресс-службе Свердловского областного суда сегодня сообщили, что адвокат Казанцева подал апелляционную жалобу на приговор. Защитник требовал освободить врача от наказания и снять судимость в связи с объявленной амнистией. «Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию и при этом обнаружил в деле процессуальные нарушения, поэтому отменил приговор, отправив дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», – уточнили в облсуде.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 04.04.17

Митинги помогли? Сотрудникам МОАП погасили долг по зарплате. / «Серый дом» заявил о скором возвращении Екатеринбургу градостроительных полномочий. / Ройзман в суде назвал Соколовского недоучкой и невежей (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»