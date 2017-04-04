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Публикации за 04.04.17

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды / Ожидается шквальный ветер до 25 м/сек и гололед

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды Ожидается шквальный ветер до 25 м/сек и гололед

5 апреля по прогнозу синоптиков местами на территории Свердловской области ожидается ветер до 25 м/сек и гололед. Спасатели советуют не ходить под рекламными конструкциями и не оставлять открытыми балконные окна и двери.

Предупреждение о резком ухудшении погоды в регионе сегодня разослало ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Движение «налегке» поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой. При сильном ветре просим избегать нахождения людей и автотранспортных средств вблизи рекламных конструкций и ветхих строений, не оставлять открытыми окна и балконные двери. Ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне синоптики сообщали, что холода продержатся в Екатеринбурге и области до середины недели. С четверга должно начаться потепление. В выходные воздух прогреется до +10 – +12 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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