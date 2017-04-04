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Екатеринбург

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Публикации за 04.04.17

Жительницу Верхотурья приговорили к 120 часам обязательных работ – за разорванный паспорт мужа

Жительницу Верхотурья приговорили к 120 часам обязательных работ – за разорванный паспорт мужа

В Верхотурье вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая разорвала на части паспорт своего гражданского мужа. Женщине присудили 120 часов обязательных работ.

«Судом установлено, что в феврале 2017 года женщина, поссорившись со своим гражданским мужем, умышленно разорвала на части паспорт гражданина Российской Федерации на его имя. В отношении Валентины Ведерниковой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ (повреждение официальных документов, совершённое из личной заинтересованности)», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом Ведерниковой назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.04.17

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