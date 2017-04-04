Прокуратура: МОАП рассчитался со старыми долгами и уже накопил новые

Публикации за 04.04.17

В прокуратуре Свердловской области прокомментировали ситуацию по долгам в ЕМУП МОАП. Оказывается, с долгами по зарплате руководство на самом деле рассчиталось, но теперь сотрудникам задерживают аванс за этот месяц.

Прокуратура Екатеринбурга продолжает разбираться с задержками зарплат на транспортных предприятиях города. Ранее сообщалось, что за февраль ЕМУП МОАП задолжал 1709 сотрудникам 9,4 млн рублей. И после того, как водители и кондукторы вышли на митинг, гендиректор МОАП пообещал ликвидировать долг к 3-4 апреля. Сегодня руководитель первичной профсоюзной организации ЕМУП МОАП Татьяна Иванова подтвердила корреспонденту NDNews.ru, что долг по зарплате погашен, однако о том факте, что скопился «свежий» долг, она говорить не стала.

«После вмешательства прокуратуры задолженность за февраль 2017 года погашена, однако в настоящей момент зафиксирована задолженность за март по выплате зарплаты (авансовый платеж) в размере свыше 8 млн рублей. В настоящее время прокуратура продолжает надзорные мероприятия с целью понуждения руководства предприятия к погашению задолженности по выплате заработной платы перед работниками», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Помимо уже имеющихся исков о задержке зарплаты прокуратура возбудила еще одно административное дело – на этот раз в отношении главного бухгалтера ЕМУП «МОАП» по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке). Как поясняют в надзорном ведомстве, по состоянию на 1 марта 2017 года ЕМУП МОАП уже имело просроченную задолженность по заработной плате перед работниками, однако сведений о ее наличии в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области не предоставило.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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