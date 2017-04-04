NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 04.04.17

В финал конкурса на пост мэра Тавды вышли три претендента

В финал конкурса на пост мэра Тавды вышли три претендента

В Тавде завершился второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе городской думы, конкурсная комиссия рекомендовала на рассмотрение местным депутатам трех кандидатов. Это исполняющий обязанности главы Тавды Виктор Лачимов, который руководит городом с 2010 года, глава администрации Константин Баранов и его заместитель Артем Козиков. В пятницу, 7 апреля, городская дума Тавды выберет главой одного из трех претендентов.

Напомним, также в настоящее время проходит аналогичный конкурс в Арамили. Прием заявлений от кандидатов там продлится до 12 апреля. На сегодня зарегистрировано три претендента. Это помощник проректора УГГУ Дмитрий Варчак, депутат Сысертской гордумы Виталий Никитенко и начальник управления социальной политики Минсоцполитики Свердловской области по Сысертскому району Сергей Кожевников.

Тавда, Служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 04.04.17

Полицейские, осужденные за пытки в ОМВД Заречного, обжаловали приговоры. / В селе Тугулымского района на 20 дней закрыли школу: «света нет, отвалилась штукатурка» (ФОТО). / Прокуратура: МОАП рассчитался со старыми долгами и уже накопил новые.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter