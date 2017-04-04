В финал конкурса на пост мэра Тавды вышли три претендента

Публикации за 04.04.17

В Тавде завершился второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе городской думы, конкурсная комиссия рекомендовала на рассмотрение местным депутатам трех кандидатов. Это исполняющий обязанности главы Тавды Виктор Лачимов, который руководит городом с 2010 года, глава администрации Константин Баранов и его заместитель Артем Козиков. В пятницу, 7 апреля, городская дума Тавды выберет главой одного из трех претендентов.

Напомним, также в настоящее время проходит аналогичный конкурс в Арамили. Прием заявлений от кандидатов там продлится до 12 апреля. На сегодня зарегистрировано три претендента. Это помощник проректора УГГУ Дмитрий Варчак, депутат Сысертской гордумы Виталий Никитенко и начальник управления социальной политики Минсоцполитики Свердловской области по Сысертскому району Сергей Кожевников.

Тавда, Служба информации РИА «Новый День»

Тавда. Другие новости 04.04.17

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