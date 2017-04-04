Каменское транспортное предприятие пустили с молотка: старенькие ЛиАЗы и троллейбусы владельцев не нашли

Публикации за 04.04.17

В Каменске-Уральском прошли первые торги по продаже имущества обанкроченного местного транспортного предприятия. Выставлялось 94 лота, часть из них ушли с молотка – это в основном грузовые автомобили и фургончики, ни один автобус или троллейбус покупателей не заинтересовал. Вероятно, их будут выставлять повторно с дисконтом.

Грустная история ликвидации троллейбусного движения в Каменске-Уральском началась в феврале 2014 года, когда троллейбусный парк оказался на грани выживания. Местные жители выходили на митинги и просили областные власти помочь с сохранением троллейбусной линии, но этого не произошло. Сначала город остался без троллейбусов, а потом и само УК ОАО «Пассажирские транспортные перевозки», которая до весны 2015 года возила горожан на троллейбусах и автобусах, было признано банкротом.

Первые торги по продаже имущества ликвидированного предприятия состоялись на прошлой неделе, сегодня конкурсный управляющий опубликовал отчет. Как следует из документа, на торги выставлялось 94 лота. Ранее независимый оценщик оценил принадлежащие ПТП здания, сооружения, земельные участки, оборудование, транспортные средства и другое имущество в 205 млн 955 тысяч рублей. На первых торгах удалось продать только часть – это несколько земельных участков, пристрои к административному зданию, здание тяговой подстанции и кое-какой автотранспорт. В число последнего попали грузовые машины и фургоны ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, кран, вахтовый грузовик «Урал» и т.п. Всего на сумму около 11 млн рублей. На торги так же выставлялись 10 троллейбусов и 29 автобусов – ЛиАЗы и ПАЗы, то есть тот транспорт, на котором осуществлялись пассажирские перевозки. Ни один из них покупателя не нашел – торги по этим лотам были признаны несостоявшимися с обоснованием «не поступило заявок». Так же никто не купил ангар, несколько станков, сигнализацию в здании вокзала и три забора. Напомним, банкротство каменских транспортников сопровождается скандалами и уголовными делами. Год назад ситуация на предприятии заинтересовала правоохранительные органы: документы финансово-хозяйственной деятельности должника за 2014 и 2015 годы были изъяты полицией ввиду производства по двум возбужденным уголовным делам. Заключение эксперта бухгалтерской судебной экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего гендиректора Валерия Беспутина, было приобщено к его уголовному делу для передачи в суд. А к концу года было предъявлено обвинение председателю ликвидационной комиссии Владиславу Наруцкому. По версии следствия, в 2015 году обвиняемый похитил лом черных металлов, образовавшийся от резки корпусов автобусов и троллейбусов. Лом он сдал от имени физлица, а деньги присвоил, вместо того, чтобы внести их в кассу предприятия. Похищено имущество на сумму 292 тысячи рублей. В том же году Наруцкий наладил реализацию запчастей троллейбусов, продажа шла от имени другого предприятия, ущерб – 396 тысяч рублей. Кроме того, он похитил и распродал трансформаторы и электрооборудование тяговых подстанций троллейбусных линий Каменска-Уральского, ущерб составил более 2,1 млн рублей.

Каменск-Уральский, Светлана Загороднева

Каменск-Уральский. Другие новости 04.04.17

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