Мэрия Екатеринбурга анонсировала создание спецподразделения для ЧМ-2018

Публикации за 04.04.17

В мэрии Екатеринбурга может появиться отдельное подразделение для подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу. С таким предложением сегодня обратился к городским депутатам замглавы администрации Сергей Тушин, сообщает пресс-служба Екатеринбургской гордумы. Новая административная структура займется вопросами развития туризма в уральской столице, а также будет координировать действия различных служб.

Идея о спецподразделении пришла к городским чиновникам после общения с коллегами из Казани. В 2016 году администрации двух городов обменялись визитами и подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма. Екатеринбург, в частности, представил гостям из Татарстана пять презентационных туров – «Родина П.П.Бажова», «Минералы и золото», «Граница между Европой и Азией», «Столица конструктивизма», «Родина первого президента». В дальнейшем предполагается провести такую же работу с соседними регионами, жители которых могут приехать в Екатеринбург на выходные или провести каникулы – это Челябинская, Тюменская и Курганская области.

«Мы немного уступаем другим крупным городам, например, той же Казани в неумении преподнести себя. Члены нашей комиссии считают, что создание в администрации города отдельного подразделения просто необходимо, если мы хотим достойно провести у себя мероприятия Чемпионата мира по футболу в следующем году. Нужно объединить силы, чтобы не ударить в грязь лицом», – отметил председатель думской комиссии по экономическому развитию Алексей Бородин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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