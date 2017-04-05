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Екатеринбург

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Публикации за 05.04.17

На улице Викулова ночью сгорела Audi, не исключен очередной поджог

На улице Викулова ночью сгорела Audi, не исключен очередной поджог

Сегодня около трех часов ночи на улице Викулова загорелся автомобиль Audi, не исключено, что автомобиль кто-то поджег. Владелец написал заявление в полицию. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу, работа по раскрытию фактов поджогов ведется постоянно. Так, был задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Kia Rio, который произошел 2 апреля на улице Умельцев, 9. 44-летний задержанный мужчина пояснил, что у него случился конфликт с его знакомой, из-за чего он решил сжечь ее машину. В результате был полностью уничтожен Kia Rio и поврежден Ford Focus. Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК Российской Федерации (Умышленное уничтожение чужого имущества). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

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