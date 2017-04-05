На улице Викулова ночью сгорела Audi, не исключен очередной поджог

Публикации за 05.04.17

Сегодня около трех часов ночи на улице Викулова загорелся автомобиль Audi, не исключено, что автомобиль кто-то поджег. Владелец написал заявление в полицию. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу, работа по раскрытию фактов поджогов ведется постоянно. Так, был задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Kia Rio, который произошел 2 апреля на улице Умельцев, 9. 44-летний задержанный мужчина пояснил, что у него случился конфликт с его знакомой, из-за чего он решил сжечь ее машину. В результате был полностью уничтожен Kia Rio и поврежден Ford Focus. Подозреваемый полностью признал свою вину в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК Российской Федерации (Умышленное уничтожение чужого имущества). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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