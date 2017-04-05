День Ледового побоища: школьникам по-прежнему описывают битву на основе «Жития» Невского и советских мифов (СКАН) / Эксперты: рыцарей было всего 40

Публикации за 05.04.17

Пятого апреля 1242 года (по старому стилю) на льду Чудского озера состоялось сражение между рыцарями Ливонского ордена и войском новгородского князя Александра Невского, вошедшее в историю как «Ледовое побоище». Люди советской эпохи в основном знакомились с этим событием не по учебникам, а благодаря легендарному фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Однако современная историография склоняется к тому, что большая часть содержания фильма – миф.

Как рассказал NDNews.ru заведующий кафедрой истории России УрФУ Сергей Соколов, штампы о Ледовом побоище кочевали из одной монографии в другую. В советской версии «классической» цифрой считается около 10-12 тысяч участников битвы со стороны ливонского ордена и около 17 тысяч со стороны Александра Невского. Но в настоящее время в научном сообществе существует точка зрения, которая оценивает масштабы Ледового побоища иначе, чем в советское время. «Например, историк Игорь Данилевский оценивает битву на Чудском озере как достаточно мелкий эпизод, меньший по значению, чем, например, Невская битва, или битва 1236 года под Шяуляем, в которой погиб магистр ордена, или Раковорская битва в 1268 году. Вообще же столкновения князей с Тевтонским орденом и другими политическими игроками региона были явлением регулярным», – отмечает Соколов.

Историк отмечает, что «фильм Эйзенштейна – это произведение искусства, с художественной точки зрения – восхитительное, но оно сформировало у масс определенное представление о той битве». «Мы помним кадры, как толпы рыцарей бежали по льду, лед под ними ломался, и они тонули, словно сама природа восстала против них. Но ни в летописях, ни в немецких хрониках этого момента нет. Кроме того, попытки археологов отыскать на дне Чудского озера следы той битвы не увенчались успехом. Западные источники того времени говорят о 37 рыцарях ордена, из которых 20 пало и 6 было пленены. В русских источниках говорится о 400 убитых и 50 пленных врагах. Но дело в том, что при каждом рыцаре были пехотинцы из числа эстов – племен, живших на берегах озера. Немецкие хроники учитывали только рыцарей, русские – и рыцарей, и пехотинцев. В любом случае, ни о каких 10, тем более 20 тысячах речи идти не может», – резюмировал эксперт.

Если говорить об образовательных учреждениях, добавляет Сергей Соколов, то многое зависит от конкретных преподавателей. В школах бытует классическая точка зрения – это была великая победа Александра Невского, остановившего нашествие западных рыцарей на православную Русь. Но в научном мире есть понимание, что отношения между Новгородом и Псковом, который фактически в 1240 году открыл ворота Ордену, были непростые. Поэтому вряд ли можно рассматривать Ледовое побоище как противостояние православного и католического миров, тем более что в то время на северо-западе действовало гораздо больше фигурантов – это и шведы, и эсты, и другие племена.

Корреспондент NDNews.ru рассмотрел несколько современных учебников для средней общеобразовательной школы и убедился, что эксперт прав: в них по-прежнему излагается «классическая» версия, основанная даже не на фильме Эйзенштейна, а на «Житии» святого князя Александра Невского. Автор «Жития» описывает Ледовое побоище следующим образом: «И пришли немцы к Чудскому озеру, и встретил их Александр, и изготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их, как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя»… Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью». Этот фрагмент цитируется, в частности, в рекомендованном Минобрнауки учебнике «История России», 6 класс, Арсентьев Н.М., Данилов А.А., А. В. Торкунова, Просвещение, 2016.

Существует, однако, еще одна точка зрения: несмотря на то, что легендарный фильм Сергея Эйзенштейна мало соответствует исторической действительности, нельзя недооценивать важность Ледового побоища. Об этом говорит, в частности, известный петербургский военный историк Клим Жуков в видеоролике, набравшем в сети сотни тысяч просмотров. Жуков указывает на то, что 5 апреля 1242 года по старому стилю лед Чудского озера вряд ли мог быть достаточно крепок, чтобы выдержать рыцарей, тем более конных. Он допускает, что в письменных источниках могло иметь место смешение деталей двух разных событий – битвы на Чудском озере в 1242 году и битвы при Раковоре, которая состоялась 18 февраля 1268 года, где столкнулись армии северорусских княжеств и Ливонский орден, и где противники русских потеряли более 10 тысяч человек.

При этом считать «незначительной силой» 37 ливонских рыцарей, вышедших 5 апреля 1242 года к Чудскому озеру, было бы неправильно, считает эксперт. «Вот мы говорим – 35-40 рыцарей. А что такое ливонский рыцарь? Каждый рыцарь – это фигура поименно известная, хорошо экипированная, и весьма изрядная боевая единица. Так что нельзя говорить – «40 рыцарей – как мало, ха-ха-ха!». Это не «ха-ха-ха»! Примерно такими же силами – 40-50 рыцарей плюс рыцарские копья – в свое время Генрих Английский завоевал Уэльс. В 15 веке 300 человек кованой рати просто решали вопрос целого расклада общеполитических сил на Руси. Появлялось в одном месте 300 хорошо вооруженных парней на конях, и с ними оказывалось очень сложно спорить. А по нынешним понятиям – меньше батальона... Несмотря на малолюдность, это сражение (на Чудском озере) имело очень большой внешнеполитический резонанс. В отличие от той же Невской битвы, его поминают все причастные западные источники до 16 века, а мир с орденом был установлен на 10 лет», – резюмирует Жуков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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