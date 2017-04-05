NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 05.04.17

В Нижнем Тагиле задержали трех сбежавших из психбольницы пациентов – после их побега в коме санитарка

В Нижнем Тагиле задержали трех сбежавших из психбольницы пациентов – после их побега в коме санитарка

В Нижнем Тагиле задержаны трое сбежавших из психиатрической больницы пациентов. Один из злоумышленников в ходе побега ударил молотком санитарку, сейчас женщина находится в коме.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел еще в ночь на 2 апреля, однако об этом стало известно только сейчас. По информации нижнетагильского управления МВД, около 23.30 территорию психиатрического диспансера в поселке Черноисточинск самовольно покинули три пациента. Двое из них находились в медучреждении по решению суда на принудительном лечении за нанесение тяжкого вреда здоровью. Третий – по медицинским показаниям.

Один из трех сбежавших пациентов психбольницы, подкараулив, ударил 58-летнюю санитарку молотком, чтобы взять у нее ключи. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме.

На поиски беглецов были ориентированы все комплексные силы полиции. В настоящее время, как заявляют в тагильском отделе МВД, мужчины задержаны. По фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбойного нападения возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Нижний Тагил, Андреуш Завятку

Нижний Тагил. Другие новости 05.04.17

День Ледового побоища: школьникам по-прежнему описывают битву на основе «Жития» Невского и советских мифов (СКАН). Эксперты: рыцарей было всего 40. / На улице Викулова ночью сгорела Audi, не исключен очередной поджог. / 5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter