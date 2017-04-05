В Нижнем Тагиле задержали трех сбежавших из психбольницы пациентов – после их побега в коме санитарка

Публикации за 05.04.17

В Нижнем Тагиле задержаны трое сбежавших из психиатрической больницы пациентов. Один из злоумышленников в ходе побега ударил молотком санитарку, сейчас женщина находится в коме.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел еще в ночь на 2 апреля, однако об этом стало известно только сейчас. По информации нижнетагильского управления МВД, около 23.30 территорию психиатрического диспансера в поселке Черноисточинск самовольно покинули три пациента. Двое из них находились в медучреждении по решению суда на принудительном лечении за нанесение тяжкого вреда здоровью. Третий – по медицинским показаниям.

Один из трех сбежавших пациентов психбольницы, подкараулив, ударил 58-летнюю санитарку молотком, чтобы взять у нее ключи. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в коме.

На поиски беглецов были ориентированы все комплексные силы полиции. В настоящее время, как заявляют в тагильском отделе МВД, мужчины задержаны. По фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбойного нападения возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Нижний Тагил, Андреуш Завятку

Нижний Тагил. Другие новости 05.04.17

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