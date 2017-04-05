На Урале открыли детский сад без мебели и ремонта, возбуждено уголовное дело

Публикации за 05.04.17

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту халатности при возведении муниципального детского сада.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, речь идет о дошкольном образовательном учреждении на 150 мест в Тугулыме. Власти торжественно открыли его в марте прошлого года, но фактически дети пошли в него только с 1 сентября. При этом в детском саде выявлены многочисленные нарушения требований санитарно – эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, поскольку администрация Тугулымского городского округа изменила проектировку здания. В то же время были приняты фактически не выполненные работы, ремонт сделан некачественно, оплачено оборудование и мебель, которые в ДОУ не поставили. Эти обстоятельства препятствовали получению лицензии.

«Из-за этого с 1 сентября 2016 года по март 2017 года в детском саду открыты для посещения только группы краткосрочного пребывания, режим в которых установлен с 9 до 12 часов. Средняя и подготовительная группы не открыты. С детьми не проводились необходимые занятия», – отметила собеседница агентства.

Администрацию Тугулымского ГО оштрафовали на 100 тысяч рублей. Те, кто допустил нарушения при строительстве детского сада, получили штрафы на общую сумму свыше 290 тысяч рублей. В то же время, прокуратура направила материалы в следственные органы, в результате возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

Тугулым, Андреуш Завятку

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