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Публикации за 05.04.17

Министр экономики Ноженко отправлен в отставку / Он уходит в администрацию Екатеринбурга

Министр экономики Ноженко отправлен в отставку Он уходит в администрацию Екатеринбурга

Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко покидает свой пост в облправительстве и переходит на работу в мэрию Екатеринбурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об отставке Ноженко только что на заседании правительства объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что Ноженко освобожден от должности «в связи с его переходом в администрацию Екатеринбурга».

В мэрии пока не готовы назвать новую должность Ноженко. «Я пока не проверял информацию о поступлении соответствующих документов, с какой даты Ноженко начнет работать в администрации, пока тоже сказать не могу», – прокомментировал информацию заместитель начальника информационно-аналитического департамента администрации города Алексей Редин.

Добавим, опыт работы в администрации Екатеринбурга у министра уже был. С 2000 года он занимал должность председателя Комитета по товарному рынку, в 2003 году был переведен на должность председателя Комитета по организации бытового обслуживания населения, а уже оттуда в 2006 году ушел в облправительство.

Екатеринбург, Евгений Вирачева, Светлана Загороднева

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