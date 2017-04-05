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Екатеринбург

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Публикации за 05.04.17

В честь Дня космонавтики в Екатеринбурге с Плотинки запустят залп из 12 ракет

В честь Дня космонавтики в Екатеринбурге с Плотинки запустят залп из 12 ракет

Акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов», посвященная Дню российской космонавтики и Международному дню полета человека в космос, состоится в Екатеринбурге в Историческом сквере. Ракеты должны взмыть в небо под бой курантов. Также в акции должен принять участие бывший борттехник самолета Юрия Гагарина, служивший вместе с ним в истребительном полку на Кольском полуострове.

В этом году акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов» будет приурочена не только ко Дню космонавтики, но еще и к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, состоявшегося 4 октября 1957 года. Поэтому, вспоминая легендарный полет первого космонавта планеты Юрия Гагарина, отдадут дань памяти и советским ракетостроителям во главе с генеральным конструктором Сергеем Королевым. Именно они 60 лет назад отправили к звездам первый искусственный спутник ПС-1 (Простейший спутник – 1).

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов» пройдет на Плотинке, в ней примут участие представители городского Совета ветеранов, в первую очередь имевшие отношение к службе в Военно-воздушных силах СССР, а также к производству и обслуживанию отечественной космической техники. В качестве почетного гостя праздника пригласили бывшего борттехника самолета Юрия Гагарина, служившего вместе с ним в истребительном полку на Кольском полуострове, а сегодня проживающего в Екатеринбурге, Максуда Насибуллина.

Для всех подготовили праздничную программу, связанную с различными этапами покорения космоса. Апогеем акции станет залп из 12 ракет, которые поднимутся в небо с береговой линии Исети ровно в 12:00 под бой курантов на башне городской администрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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