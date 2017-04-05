Высокинский открестился от назначения на пост главы минэкономики / И рассказал о судьбе Ноженко

Публикации за 05.04.17

Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский прокомментировал переход министра экономики Дмитрия Ноженко на работу в администрацию города. По его словам, кандидатура нового министра еще не выбрана, но весьма вероятно, что экс-областной чиновник займет пост главы Ленинского района.

Александр Высокинский прокомментировал журналистам последние кадровые перестановки в областном правительстве. По его словам, Ноженко очень опытный и грамотный управленец, которому в заслугу можно поставить, в том числе, успешное развитие многофункциональных центров в области, поэтому губернатору и правительству придется внимательно искать ему замену. Но слухи о том, что пост главы минэкономики может занять он сам, Высокинский опроверг. «Чтобы не быть диванными аналитиками, вам нужно понимать какие процессы происходят в области. Есть министр со своим функционалом, есть заместители губернатора со своим функционалом. Помимо министерства экономики я координирую еще пять направлений. Будем искать кандидатуру, будем обсуждать с губернатором. Как у нас говорят, пойду, узнаю свое мнение», – заявил Высокинский.

А вот неофициальную информацию о том, что Ноженко займет пост главы Ленинского района Екатеринбурга, чиновник подтвердил. Он сказал, что каждый район Екатеринбурга сравним с третьим по величине городом Свердловской области, поэтому так важно подбирать туда опытных руководителей.

Напомним, сегодня на заседании правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отставке министра экономики региона Дмитрия Ноженко. Он отметил, что Ноженко освобожден от должности «в связи с его переходом в администрацию Екатеринбурга».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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