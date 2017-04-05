Во все тяжкие с пометкой «строго 18+» – в Театре драмы впервые в России поставили «Спасти Джейсона» (ФОТО)

Публикации за 05.04.17

12 и 13 апреля в Свердловском театре драмы состоится российская премьера новой комедии Питера Куилтера «Спасти Джейсона». Спектакль про подростка, ударившегося во все тяжкие, будет идти только для взрослых – с пометкой «18+». Но публику просят заранее не пугаться: несмотря на острые темы, которые поднимаются в постановке, она будет в первую очередь о любви.

Питера Куилтера в Свердловской драме ставят второй раз: год назад в репертуаре большой сцены появилась мелодрама «Актриса» по пьесе одного из самых востребованных авторов лондонского Вест-Энда и нью-йоркского Бродвея. Сейчас же Драма решила затронуть непростую тему: взаимоотношения подростка и семьи. Пьеса «Спасти Джейсона» ранее в России нигде не ставилась.

Как рассказали в пресс-службе театра, интрига спектакля раскручивается вокруг ситуации, знакомой многим родителям, чьи дети дорвались до запретных взрослых «радостей». Но способ, который избрали герои пьесы в надежде достучаться до падающего в пропасть сына, оказывается столь эксцентричным, что вряд ли кому-то из зрителей удастся предугадать все повороты сюжета. И до премьеры секретов в Драме не раскрывают. Намекают лишь, что Питера Куилтера к созданию пьесы подтолкнула история его собственного родственника-подростка, постоянно балансирующего на грани преступления и тем самым доставляющего немало хлопот своим родным.

Режиссером спектакля стал Дмитрий Зимин, который еще вряд ли забыл – каково это быть подростком. По его словам, пьеса «Спасти Джейсона» – это не только возможность поговорить на волнующую его тему взаимоотношения поколений.

«Наш спектакль – это еще и наша попытка поговорить о любви. Любви, которая безусловно принимает партнера таким, какой он есть – без пресловутых розовых очков или напротив, без действенного желания что-то в нем исправить. Поэтому для меня главным героем этой истории стал отнюдь не Джейсон, а совсем другой персонаж, умеющий именно так любить и своей любовью спасающий всех остальных героев», – говорит Зимин.

После премьеры пьесы на сцене Парк-Театра в Лондоне в ноябре 2016 года английская пресса оценила и замысел, и его воплощение в тексте: по словам рецензентов, «Спасти Джейсона» оказалась «невероятно современной пьесой… Суметь раскрыть такую острую тему с юмором – это настоящий драматургический подвиг».

В премьерном для России спектакле заняты Андрей Кылосов, Вероника Белковская, Светлана Орлова, Юлия Бутакова, Юлия Костина и Константин Шавкунов. В главной роли – Иван Попов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

Мэрия Екатеринбурга обвинила губернатора в саботаже программы по строительству новых школ. / Высокинский открестился от назначения на пост главы минэкономики. И рассказал о судьбе Ноженко. / В честь Дня космонавтики в Екатеринбурге с Плотинки запустят залп из 12 ракет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»