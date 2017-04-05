В Екатеринбурге судят парапланериста за покатушки над Шарташом

Публикации за 05.04.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/U0gTltPpm0M?rel=0">Video</a>

В Екатеринбурге перенесли слушания по делу знаменитого парапланериста Кирилла Екимова.

Как предает корреспондент NDNews.ru, дело рассматривает Кировский районный суд. Сам спортсмен находится под подпиской о невыезде, его летательный аппарат изъят до приговора суда. Как ранее сообщал NDNews, СУ СК РФ на транспорте возбудил в отношении Екимова уголовное дело по ст.238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Спортсмен совершал тренировочные полеты над озером Шарташ, к нему подошли двое мужчин и попросили прокатиться. Оба предъявили сертификат на полет. Екимову предлагали деньги, но он, понимая, что возможна провокация, от денег отказался, а мужчин прокатил. После этого чемпиону предъявили документы сотрудников следственного комитета и изъяли параплан и свидетельство пилота. По словам Кирилла Екимова, у него все документы в порядке, катать людей, в соответствии со своей квалификацией, он имеет право.

Но параплан изъяли, несмотря на то, что авиационная техника не подлежит отчуждению и обслуживать ее должен конкретный технический персонал – в данном случае, сам чемпион. На данный момент параплан хранят на складе в поселке Кольцово. И, как стало известно спортсмену, на складе не поддерживается температурный режим, при котором должна храниться техника. По данным Екимова, склад не отапливается, а это может привести к повреждениям паралета, которые выявятся только при полете. Примечательно, что именно на этой авиатехнике Кирилл Екимов победил в 2015 году на Чемпионате мира по слалому. На этой же модели (параплан Кирилл Екимов собрал сам) чемпион собирался выступать на соревнованиях в этом году. А сейчас, по его мнению, сложилась ситуация, при которой технике грозят серьезные повреждения. Впоследствии чемпион намерен провести экспертизу состояния летательного аппарата.

«У двигателя, равно как и у крыла, есть скрытые внутренние поверхности. У крыла – кевларовые стропы в капроновой оболочке. При неудовлетворительном хранении в холодном складе перепад температур способствует появлению внутри кристалликов воды, которые этот кевлар режут. Это может привести к происшествию в воздухе, а то и к катастрофе», – сообщил NDNews.ru парапланерист.

При этом сегодня сам подсудимый заявил, что обвинение периодически меняется – его то обвиняют в незаконных коммерческих полетах, то в нарушении правил перелетов. Гособвинитель отказался от комментариев.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

Во все тяжкие с пометкой «строго 18+» – в Театре драмы впервые в России поставили «Спасти Джейсона» (ФОТО). / Мэрия Екатеринбурга обвинила губернатора в саботаже программы по строительству новых школ. / Высокинский открестился от назначения на пост главы минэкономики. И рассказал о судьбе Ноженко. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»