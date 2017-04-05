Волонтер Навального устроил акцию с требованием посадить Куйвашева (ФОТО)

Публикации за 05.04.17

Одиночный пикет с плакатом, содержащим обвинения в адрес губернатора Куйвашева, устроил сегодня в центре Екатеринбурга, на крыльце мэрии один из сторонников Алексея Навального Сергей Тиунов. Корреспонденту NDNews.ru он представился городским активистом. На акцию, по словам мужчины, он вышел в знак возмущения коррупцией главы региона, и бездействием органов полиции.

«Этот господин, который, к несчастью, является нашим губернатором, в составе ОПГ, состоящей из него, премьера Паслера, министра госимущества Пьянкова и начальника управления автодорог похитили при строительстве автодороги в Верхней Пышме порядка 500 миллионов рублей. Два года дело не расследуется, лежит. Четыре раза прокуратурой выносилось постановление о возбуждении уголовного дела, последний раз 6 февраля. Дело было передано в органы ОБЭП и там потерялось. Я требую уголовного расследования в отношении губернатора, либо в отношении меня – за клевету», – заявил Тиунов.

К городской администрации, по словам общественника, у него претензий нет. К «серому дому» пришел, так как здесь проходное место, и не такой сильный ветер, как у здания областного правительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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