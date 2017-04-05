Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым / Онлайн-трансляция

Публикации за 05.04.17

Трансляция обновлена 13:08 (время московское)

13:08 Прокурор и судья задает уточняющие вопросы – о времени конфликта с Волковым, кто сидел за рулем машины, в которой изначально находился Новоселов, о характере ударов, которые были нанесены таксисту.

13:07 Адвокат: почему вас объявили в розыск, почему сбежали? Новоселов: в момент подписки случилось еще одно происшествие. Я шел судебный процесс, я приехал на заседание, а там возле здания стоят оперативники. Те, которые прессовали меня раньше. Оказывали давление. И не пошел в суд, посидел в машине у друзей, думал, оперативники уйдут, но они продолжали стоять у суда. И на следующем суде это повторилось. Поэтому я снова не пошел на заседание.

13:03 Новоселов: тут в отделение полиции зашел Волков и сообщил, что телефоны при нем – они просто упали под сиденье. Я пытался с ним примириться, говорю, «не пишите заявление». Поругались еще немного. Пытался перед ним извиняться, но он стоит себе цену набивает. Он мне показал карточку «4 канал», заявил, что меня все телеканалы покажут. Ну я ответил «напугал тоже». И ушел из отдела полиции.

13:01 Новоселов: приехали в отделение, вышел следак, из дежурки… Судья: Новоселов, вы по-русски говорите? Если да, выражайтесь яснее, а не на своем жаргоне…

13:00 Новоселов: потом он меня оттолкнул, сказал «ты будешь сидеть!». Я сказал – ок, давай, снимайся уже отсюда. Вышел из его машины и мы поехали с друзьями. А тут поступил звонок, что я якобы отобрал два телефона у таксиста и лучше бы я приехал в полицию.

12:59 Новоселов: я вышел из автомобиля, был негативно настроен. Открыл дверь машины Волкова, сел к нему. Он сказал: я тебя знаю, ты Игорь Новоселов. Волков схватил меня и прижал. Я ничего не понял сначала. Взял зажигалку из кармана и ударил оппоненту в живот два-три раза. Вскольз получилось. Зажигалку сжал в кулаке, чтобы удар сильнее был.

12:55 Адвокат: давайте все-таки начнем с допроса. Расскажите, как вы оказались в одном дворе с Волковым. Что вы там делали? Новоселов: Встретились вечером, поехали в спортбар, был футбол. Сделали ставки днем. Нужно было забрать человека, поехали с женой. В этот момент заехал водитель. Я сел на пассажирское сиденье, открыл бутылку пива. Дотянулся рукой, поморгали таксисту фарами, посигналили ему. К таксисту подошли мои друзья – Васючков и Давыдов. Минуты две прошло, я открыл окно, крикнул таксисту – «может ты уедешь?». Он ответил «подожди». Я выкурил уже сигарету и он мне на повышенных ответил.

12:50 Вопрос адвоката: Игорь Игоревич, помните события 8 июля 2014 года? Новоселов: Плохо. Произошел конфликт. Не могу пояснить, что именно произошло. Огласите мои показания, так как я могу что-то напутать.

12:49 Начинается допрос Новоселова.

12:48 Это все показания. Больше письменных доказательств нет.

12:46 Угроз в адрес водителя не слышала, как и ножа в руке Новоселова.

12:46 Начался конфликт, Новоселов сел в машину к таксисту, матерился, бил водителя. Девушка, с которой была ее сестра, попросила Новоселова выйти из автомобиля, прищемила ему палец, и потом пошла домой. Молодчик бросил ей в след еще несколько матерных слов.

12:44 Из показаний: девушка вызвала такси после шопинга, приехала к своему дому. Но прямо у подъезда водитель остановиться не мог, так как ему преградил путь другой автомобиль, в котором находился Новоселов.

12:42 Судья принимает решение огласить ее показания.

12:41 Новоселов и его адвокат выступают против оглашения показаний Журавлевой. Уточнение: девушка не является свидетельницей стороны защиты.

12:40 Журавлева трижды не явилась в суд, несмотря на все принудительные меры. Связи с родственниками девушка не поддерживает. В общем, исчезла бесследно.

12:39 Она отказалась от очной ставки с Новоселовым, так как он, с ее слов, неадекватный и она боялась за свою жизнь.

12:38 Прокурор предлагает огласить показания девушки, данные ей на следствии.

12:38 С подачи прокурора к делу приобщены материалы на Кристину Журавлеву. Выясняется, что она не находится на территории Свердловской области.

12:36 Судья открыл заседание. В суд снова не привели свидетеля Журавлеву – ее не могут найти.

12:35 Находясь в бегах последние полтора года, Новоселов работал коллектором в Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге. В Екатеринбург он решил вернуться, так как «устал бегать и кончились деньги».

12:34 Напомним, что в 2015 году суд уже начинал рассматривать дело о нападении на таксиста Волкова, но Новоселов подался в бега, его объявили в розыск. Меру пресечения автоматически изменили с подписки о невыезде на арест. Поэтому обвиняемый присутствует сейчас на судебных заседаниях в «клетке».

12:33 Новоселова доставили в зал судебных заседаний. В течение почти 10 минут вполголоса он консультировался со своим адвокатом.

12:31 Первый раз допрос Новоселова не состоялся, поскольку обвиняемый сообщил о своей неготовности. На следующем заседании он заявил, что в СИЗО «спал всего два часа», и выступление грозы Пионерки вновь отложили.

12:30 На процессе по делу Новоселова по ходатайству стороны защиты запрещена фото и видеосъемка, в зале присутствуют только пишущие журналисты.

12:29 Также в суде допросили приятеля Новоселова Дениса Васючкова, который уже отбывает наказание в исправительном учреждении. Кроме того, зачитали показания бывшей жены Новоселова (сейчас она живет в Тюменской области). При этом в суд не явилась основная свидетельница защиты Кристина Журавлева.

12:29 На первом заседании допросили потерпевшего, который в красках рассказал подробности инцидента, случившегося в ночь с 8 на 9 июля 2014 года. Тогда молодчик повздорил с ним из-за места на парковке. Он сел в автомобиль таксиста Игоря Волкова, угрожал ему убийством, выхватив нож, и несколько раз ударил рукой. Новоселов считает, что его оболгали.

12:28 Напомним, что в рамках дела о нападении на таксиста Волкова Новоселова обвиняют сразу по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством».

12:28 Будем надеяться, что допрос Новоселова, уже дважды отложенный, сегодня все-таки состоится.

12:28 Добрый день, мы начинаем прямую трансляцию из Кировского районного суда.

В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня будет предпринята новая попытка рассмотрения уголовного дела беспредельщика, автора известного мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игоря Новоселова, который обвиняется в нападении на таксиста Игоря Волкова и ряде других преступлений. В ходе заседания запланирован допрос самого подсудимого. Также должны состояться прения сторон и, наконец, станет понятно, какого наказания для грозы Пионерского поселка потребует гособвинитель.

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

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