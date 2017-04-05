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Публикации за 05.04.17

В Талицком районе в ожидании половодья разобрали мост (ФОТО)

В Талицком районе в ожидании половодья разобрали мост (ФОТО)

На Среднем Урале продолжается подготовка к паводку. На территории Куяровской управы Талицкого района разобрали мост на реке Пышма. В МЧС говорят, что жителям отрезанных поселков успели завести продукты питания и лекарства.

Разбор этого низководный моста проходит ежегодно, это делается для того, чтобы его не снесло паводковыми водами. Мост соединяет деревни Заселина и Заречную с селом Яр. В деревне Заречной проживает 35 человек, во второй деревне 21 человек, детей в населенных пунктах нет. В период половодья через реку Пышму организуют лодочную переправу, кроме того, добраться до села Яр можно через подвесной пешеходный мост.

Новый День: В Талицком районе в ожидании половодья разобрали мост (ФОТО)

«Жизнеобеспечение населения на период половодья в этих населенных пунктах нарушено не будет. Продукты питания, предметы первой необходимости и лекарственные средства завезены заблаговременно, проведены необходимые социальные выплаты. Связь с населёнными пунктами осуществляется при помощи стационарных телефонов и сотовой связи. Для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов д.Заселина и д.Заречная имеется пожарная автоцистерна, организовано дежурство членами добровольной пожарной дружины», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Новый День: В Талицком районе в ожидании половодья разобрали мост (ФОТО)

Накануне в МЧС сообщали о подготовке к паводку поселка Каквинские Печи, который ежегодно во время паводка отрезает от мира из-за размытия дороги в поселок Кытлым. Глава поселка Каквинские Печи Наталья Конисева рассказала, что люди уже запаслись продуктами, им завезли сахар, муку, лекарства.

Талицкий район, служба информации РИА «Новый День»

Талицкий район. Другие новости 05.04.17

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