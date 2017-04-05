В Талицком районе в ожидании половодья разобрали мост (ФОТО)

Публикации за 05.04.17

На Среднем Урале продолжается подготовка к паводку. На территории Куяровской управы Талицкого района разобрали мост на реке Пышма. В МЧС говорят, что жителям отрезанных поселков успели завести продукты питания и лекарства.

Разбор этого низководный моста проходит ежегодно, это делается для того, чтобы его не снесло паводковыми водами. Мост соединяет деревни Заселина и Заречную с селом Яр. В деревне Заречной проживает 35 человек, во второй деревне 21 человек, детей в населенных пунктах нет. В период половодья через реку Пышму организуют лодочную переправу, кроме того, добраться до села Яр можно через подвесной пешеходный мост.

«Жизнеобеспечение населения на период половодья в этих населенных пунктах нарушено не будет. Продукты питания, предметы первой необходимости и лекарственные средства завезены заблаговременно, проведены необходимые социальные выплаты. Связь с населёнными пунктами осуществляется при помощи стационарных телефонов и сотовой связи. Для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов д.Заселина и д.Заречная имеется пожарная автоцистерна, организовано дежурство членами добровольной пожарной дружины», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне в МЧС сообщали о подготовке к паводку поселка Каквинские Печи, который ежегодно во время паводка отрезает от мира из-за размытия дороги в поселок Кытлым. Глава поселка Каквинские Печи Наталья Конисева рассказала, что люди уже запаслись продуктами, им завезли сахар, муку, лекарства.

Талицкий район, служба информации РИА «Новый День»

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