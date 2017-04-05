«ОблТВ» и «Областная газета» переходят под власть ДИПа

Публикации за 05.04.17

На сегодняшнем заседании правительства было принято постановление о расширении полномочий департамента информационной политики, который стал самостоятельным органом власти.

Как передает корреспондент NDNews.ru, проект постановления зачитал глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. По его словам, к департаменту от управления делами губернатора перейдет курирование работы «Областного телевидения» (ОТВ), функции учредителя «Областной газеты» и Информационно-аналитического центра, который выступает заказчиком при проведении конкурсов на освещение деятельности областных властей в СМИ. «Увеличение финансирования и появления дополнительных ставок в департаменте в связи с этим не планируется», – заявил Тунгусов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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