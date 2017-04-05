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Екатеринбург

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Публикации за 05.04.17

Пьяный водитель без прав не вписался в поворот на «Оке» и врезался в иномарку (ФОТО)

Пьяный водитель без прав не вписался в поворот на «Оке» и врезался в иномарку (ФОТО)

В Белоярском районе сегодня утром пьяный водитель без прав за рулем «Оки» не справился с управлением на повороте и врезался в припаркованный на обочине автомобиль Mitsubishi Lancer, отчего иномарка въехала в забор. В ДТП пострадал пассажир «Оки», он доставлен в больницу.

Новый День: Пьяный водитель без прав не вписался в поворот на ''Оке'' и врезался в иномарку (ФОТО)

«5 апреля около 10 часов утра на 1 км автодороги Белоярский – Некрасово 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Ока», не справился с управлением на участке дороги, который имеет искривление, и допустил наезд на стоящий автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир автомобиля «Ока». С диагнозом ЗЧМТ, СГМ, ушибами и ссадинами он госпитализирован в Белоярскую ЦРБ», – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Новый День: Пьяный водитель без прав не вписался в поворот на ''Оке'' и врезался в иномарку (ФОТО)

Уже установлено, что водитель «Оки» был пьян, кроме того, прав у него никогда не было, а машину он купил недавно. В момент аварии в Mitsubishi Lancer никого не было, автомобиль был припаркован возле дома. После столкновения иномарка въехала в забор.

По факту ДТП будет проведено дознание.

Новый День: Пьяный водитель без прав не вписался в поворот на ''Оке'' и врезался в иномарку (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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