В Красноуральске двое рецидивистов убили собутыльника, угнали машину и пытались скрыться

Публикации за 05.04.17

В Красноуральске полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве собутыльника. Желая скрыться, они угнали автомобиль и хотели уехать на нем из города, но не успели. Оказалось, что оба были ранее судимы, а один к тому же находится в розыске за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, тело 28-летнего мужчины было обнаружено утром 4 апреля в его квартире в доме по улице Карла Маркса. На теле были множественные колото-резаные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В полицию о трупе сообщила бывшая сожительница погибшего. Следственно-оперативная группа установила, что накануне хозяин квартиры распивал спиртное с двумя гражданами. Личности этих мужчин были установлены. Одним оказался ранее судимый житель Красноуральска 1988 г.р., вторым – ранее судимый житель поселка Арти 1990 г.р., находившийся к тому же в розыске за незаконный оборот наркотиков. Оба были задержаны сотрудниками ГИБДД. В момент задержания молодые люди находились возле магазина по улице Ленина в чужой машине, на которой они намеревались покинуть пределы города.

По версии следствия, хозяин квартиры утром 3 апреля встретился с двумя мужчинами, с одним из которых был хорошо знаком, и пригласил их в гости. Во время распития спиртного между хозяином и гостями произошел конфликт, после чего двое мужчин зарезали оппонента. Уходя, они похитили системный блок и монитор. Затем, чтобы скрыться из города, мужчины угнали автомобиль.

Решается вопрос о предъявлении злоумышленникам обвинения с учетом всех противоправных деяний, к которым они причастны. В ближайшее время следователем СКР перед судом будет заявлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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