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Екатеринбург

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Публикации за 05.04.17

Правительство передумало объединять Первоуральскую птицефабрику со Свердловской

Правительство передумало объединять Первоуральскую птицефабрику со Свердловской

МУГИСО подготовило очередной проект изменений в программу управления госимуществом на 2017 год. Сегодня утром он был одобрен на заседании кабмина, а несколько минут назад – депутатами из профильного комитета Заксобрания.

Как передаёт корреспондент , одно из основных изменений – отказ от присоединения птицефабрики Первоуральской к птицефабрике Свердловской. Председатель комитета Альберт Абзалов пояснил, что ранее профильное министерство АПК рассчитывало, что после объединения двух активов экономические показатели Первоуральской фабрики вырастут, но теперь в правительстве передумали. Предварительный анализ экономических результатов первоуральской фабрики за прошлый год показал, что они не так хороши, как ожидалось, а потому в министерстве решили, что объединение приведёт к ухудшению ситуации уже на Свердловской птицефабрике.

Депутаты комитета по промышленной политике предложение поддержали, хотя один из них, Андрей Жуковский, не удержался от язвительного замечания: «Вообще-то принято сначала просчитывать последствия, а потом принимать решения, а не наоборот».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.17

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