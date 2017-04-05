Больных животных «ставят на лапы» и лечат от ожирения в бассейне (ВИДЕО) / В Екатеринбурге заработал оздоровительный центр для четвероногих

Публикации за 05.04.17

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Оздоровительный центр для животных пока единственный в УрФО. Сюда приводят на реабилитацию четвероногих друзей после тяжелых болезней и травм. Лечение дороговато, но для многих животных – это последний шанс «встать на ноги», т.е. на свои лапы.

В центре есть водный зал – в нем бассейн и водная дорожка, а также кабинет физиотерапии, фитнес-зал для лечебных и оздоровительных процедур и даже аппарат для МРТ. Процедуры проводят врач-реабилитолог и 2 тренера – с животными порой не так-то просто справиться.

«Главное в «становлении на свои лапы» – это даже не специальные тренажеры, а комплекс упражнений и нагрузок, часть из которых проводится на аппаратах в клинике, а часть – в домашних условиях хозяевами. Все нагрузки рассчитываются не только исходя из породы, возраста и веса пациента, – говорит врач Александр Сорокин. – Приходится смотреть и на характер животного и даже на ситуацию». Кому-то нужно плавание, а кому то – беговая дорожка. Причем беговая дорожка для зверей – в воде, там меньше нагрузка на суставы».

Тренер Екатерина Гофман говорит, что часто пациенты направляются к ним из других клиник, часто с невыясненным диагнозом. И показывает пациента – собаку ростом по пояс человеку и весом не меньше полцентнера, совсем недавно она могла только волочить за собой задние лапы, а водный тренажер позволил запустить полумертвые мышцы.

Евгений, хозяин собаки рассказывает, что Чижика они подобрали 3-месячным щенком с травмами обеих ног и позвоночника. «Бросить или отдать в собачий приют не смогли – она бы не выжила, взялись лечить. Пережили несколько операций. Пока лечили спину, собаке приходилось много лежать. В итоге, задние лапы практически не действовали совсем. Диагноз – дисплазия тазобедренных суставов, мышцы задних лап практически были атрофированы. После 3-его сеанса беговой дорожки Чижик бегает, прыгает и с трудом верится, что еще пару недель назад он не вставал».

Немного сложнее с водными процедурами у кошек, ведь воду они не любят. «У нас только 2 кошки за все это время спокойно относились к водной дорожке, Циника – одна из них», – рассказывает врач. У Циники – защемление позвонков, передвигалась она на передних лапах. А через пару минут на водной беговой дорожке начинает идти сама. У девушки-хозяйки слезы на глазах – она уже не верила, что любимица снова сможет ходить.

Массовая стерилизация домашних питомцев повлекла за собой такую проблему как ожирение. Такое осложнение бывает у пород, склонных к полноте, говорит тренер Регина Герасименко. – Это ротвейлеры, мопсы, лабрадоры из собак, британцы и сибирские у кошек. Эта болезнь отлично лечится плаваньем». Перед бассейном животных моют, после – сушат в специальном сушильном шкафу.

В оздоровительный центр для животных уже начали ездить с питомцами из областных городов и даже из соседних регионов. Впрочем, вся эта красота обходится в круглую сумму – стоимость зависит от размеров и породы пациента и сопоставима с расценками на посещение не очень дорогого человеческого фитнес-клуба.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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