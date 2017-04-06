Комитет заксо одобрил ликвидацию филиала олимпийского училища в Верхней Пышме (ДОКУМЕНТ) / Учеников переселят в екатеринбургское общежитие, которое обещают построить с 1988 года

Публикации за 06.04.17

Депутаты комитета по законодательству и общественной безопасности заксобрания одобрили безвозмездную передачу в собственность города Верхняя Пышма объекта недвижимости по адресу: ул. Петрова, 43. Сейчас там расположена школа-интернат спортивного типа – филиал областного училища олимпийского резерва № 1. Юных спортсменов планируется уже после окончания этого учебного года перевести в Екатеринбург, в головное учреждение училища. Жить им для начала придется в гостинице. В перспективе планируется построить для них общежитие, но денег на это пока нет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, и.о главы МУГИСО Сергей Сосновских пояснил, что передача здания спортивного интерната городу вызвана необходимостью увеличения количества мест в общеобразовательных школах Верхней Пышмы. После реконструкции здания число мест в расположенной рядом средней школе № 25 увеличится на 800. Представитель администрации Верхней Пышмы Марина Ряжкина подтвердила, что потребность в школах в городе очень высока, здесь один из самых высоких в области процентов детей, обучающихся во вторую смену. Тем более что неподалеку от спортшколы и школы № 25 сейчас строится жилой массив на 5000 человек, что еще больше обострит ситуацию.

Представитель училища олимпийского резерва Александр Захаров сообщил, что учеников из верхнепышминского филиала надеются сохранить. Пока им придется жить в двухзвездочной гостинице, расположенной напротив главного учебного корпуса УОР № 1 – на улице Шаумяна, в перспективе училище, подведомственное областному министерству спорта, надеется построить новое общежитие. О сроках строительства говорить рано – сначала надо найти деньги.

Отметим, еще до вынесения этого вопроса на рассмотрение заксобрания им заинтересовался депутат Госдумы Андрей Альшевских, который сам учился в училище олимпийского резерва в 1988-1990 гг., занимаясь биатлоном. В прошлом месяце депутат написал в своем блоге: «Спортивный областной министр Леонид Рапопорт, конечно, заверяет, что иногородним предоставят жилье. Но тут же прописывает, что мест в общежитии на всех не хватит, и кому-то придется оставаться в гостинице по соседству. Между тем обещание, что для УОР возведут новое общежитие, я слышал еще в ту пору, когда там учился. Так почему бы сначала не построить здание, а потом уже браться за реформы». Как сообщается на официальном сайте училища, его верхнепышминский филиал был открыт в 2010 году. Там была начата подготовка по пяти видам спорта – настольному теннису, синхронному плаванию, самбо, дзюдо и велоспорту.

Скан письма – из ЖЖ Андрея Альшевских

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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