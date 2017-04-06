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Екатеринбург

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Публикации за 06.04.17

В сумерках в центре Екатеринбурга МАЗ сбил молодую женщину (ФОТО)

В сумерках в центре Екатеринбурга МАЗ сбил молодую женщину (ФОТО)

Вчера вечером в Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД, в 20:20 у дома № 61 на улице Сакко-и-Ванцетти водитель автомобиля МАЗ (мужчина 1966 года рождения, стаж вождения – 18 лет) при движении по улице Малышева со стороны Шейнкмана в сторону Сакко-и-Ванцетти сбил пешехода, переходившего дорогу, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора.

Новый День: В сумерках в центре Екатеринбурга МАЗ сбил молодую женщину (ФОТО)

В результате ДТП пострадала женщина 1988 года рождения. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб теменной области» она доставлена в 24-ю ГКБ.

Со слов водителя, при подъезде к пешеходному переходу он остановился, убедившись, что пешеходов нет, начал движение, и в этот момент на проезжей части появилась женщина. Водитель применил торможение, но наезда избежать не удалось.

По обстоятельствам данного ДТП будет проведено дознание.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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