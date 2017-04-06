В Кушве суд отправил водителя в колонию строгого режима за повторную пьяную езду

Публикации за 06.04.17

Мировой судья участка № 1 в Кушве вынес обвинительный приговор местному жителю Владимиру Ханину за управление автомобилем в пьяном виде. Причем мужчина попался на преступлении уже во второй раз, но ранее он понес административное наказание.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, Ханин был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции 17 июля 2016 года. При проведении освидетельствования на алкоголь у мужчины была установлена концентрация этилового спирта 1,986 мг на один литр выдыхаемого воздуха. В суде было установлено, что ранее кушвинец уже подвергался административному наказанию за управление автомобилем в пьяном виде. Кроме того, обвиняемый имел не снятую и непогашенную судимость по приговору Кушвинского горсуда от 14 декабря 2011 года за совершение тяжкого преступления, и никаких выводов для себя не сделал.

Суд признал Ханина виновным по ст. 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Кушва, служба информации РИА «Новый День»

Кушва. Другие новости 06.04.17

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