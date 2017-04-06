Мастеру бригады, чистившей крыши от снега, грозит срок за упавшего с пятиэтажки рабочего

Публикации за 06.04.17

В Екатеринбурге завершено расследование инцидента, произошедшего в ноябре прошлого года – бригада коммунальщиков чистила крыши жилых домов от снега и льда. Один из рабочих сорвался с пятиэтажки, упал и умер на месте от полученных травм. Оказалось, люди работали без страховки, и теперь старшему мастеру бригады грозит срок за нарушение правил охраны труда.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело в отношении 59-летнего работника одной из управляющих компаний города было возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент произошел днем 9 ноября прошлого года. Старший мастер бригады отправил своего подчиненного чистить кровлю пятиэтажного дома на Шаумяна, 109. Плотник, мужчина 1975 г.р., пошел выполнять задание без страховки. Он сорвался с крыши и умер на месте еще до приезда медиков.

В адрес руководства управляющей компании было внесено представление с требованием устранить все нарушения техники безопасности, а старшего мастера теперь ждет суд. Максимальное наказание по уголовной статье, которую ему вменяют, предполагает лишение свободы до четырех лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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