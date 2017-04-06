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Публикации за 06.04.17

Субсидированные перелеты в Крым от «Уральских авиалиний» начнут действовать с 15 мая

Субсидированные перелеты в Крым от «Уральских авиалиний» начнут действовать с 15 мая

Росавиация утвердила план перевозок по программе субсидирования полетов в крымский Симферополь. Полеты по 36 маршрутам будут выполнять семь авиакомпаний, в их число снова попали «Уральские авиалинии».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2017 году составят 475,4 миллионов рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут перевезти по субсидированным билетам более 140 тысяч пассажиров. При этом срок действия специального тарифа на полет в Крым в 2017 году будет действовать с 15 мая по 30 ноября (в прошлом году дешевые авиабилеты можно было купить только на рейсы с 1 июня). Предельная величина тарифа в одном направлении будет зависеть от дальности полета. Так, перелет из Екатеринбурга в Симферополь на самолете «Уральских авиалиний» будет стоить 3750 рублей.

Добавим, что льготный авиабилет в Крым могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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