За падение в трамвае пассажирка отсудила у страховой и ТТУ 61 тыс. рублей

Публикации за 06.04.17

Женщине удалось получить компенсацию за падение в вагоне трамвая – она сломала ребра о сиденья.

Как сообщили NDNews.ru в Свердловской областном суде, утром первого апреля 2016 года некая Наталья Ш. ехала на переднем сиденье второго вагона трамвая № 22. На повороте с улицы Луначарского на проспект Ленина вагон резко повернул направо – пассажирка упала и ударилась о сиденья. Боль была настолько сильной, что водителю и кондуктору пришлось вызвать для пострадавшей скорую. В больнице диагностировали перелом ребер.

Вылечившись, женщина обратилась с заявлением о выплате страхового возмещения в АО «СОГАЗ», где была застрахована ответственность перевозчика. Однако там ей отказали, аргументируя тем, что трамвай с бортовым № 169-170, в котором произошел несчастный случай, не значится в их перечне транспортных средств. Тогда женщина обратилась к руководству ТТУ с претензией о возмещении вреда здоровью пассажира, но также получила отказ.

В итоге пассажирка написала иск в суд о взыскании страховой выплаты, компенсации морального вреда, штрафа, возмещении расходов на лечение, необходимых расходов и расходов на оплату услуг представителя с акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» и Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истицы и взыскал с АО «СОГАЗ» 53 тысячи рублей, из них 2 000 рублей – компенсация морального вреда, 41 000 рублей – штраф и 10 000 рублей – оплата услуг представителя. С ЕМУП «ТТУ» также была взыскана сумма в пользу истицы в 8 000 рублей, из них 5 000 рублей – компенсация морального вреда и 3 000 рублей – оплата услуг представителя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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