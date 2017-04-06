Градсовет Екатеринбурга покинули транспортник, издатель и один из архитекторов

Публикации за 06.04.17

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил обновленный состав архитектурно-градостроительного совета.

В списке – 26 фамилий. Председателем по-прежнему остается заслуженный архитектор Российской Федерации, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин. Его заместителем стал новый главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Тимур Абдуллаев, занимавший эту должность до недавнего времени, остался в совете в качестве его рядового члена.

Как сообщил Михаил Вяткин на сегодняшнем заседании, совет покинули трое: директор ООО «Издательство Татлин» Эдуард Кубенский, архитектор, директор ООО «Гордеев-Демидов» Павел Гордеев и зампредседателя комитета мэрии по транспорту и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

Среди новых членов совета – гендиректор ООО «Эфес» Алексей Белоусов, представитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Светлана Ильина, директор ООО «Фирма Алкута» Алексей Куковякин, руководитель научно-методического совета СРО ВОО ВООПИиК Юрий Курашов и директор ООО «Проектное бюро Р1» Дмитрий Реутт.

Большинство входивших в совет известных архитекторов осталось на своих местах. Среди них Александр Стариков, Сергей Санок, Сергей Алейников, Григорий Мазаев, Владимир Каганович и другие.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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