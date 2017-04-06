Конкурс на концепцию развития набережной Исети пришлось отложить на месяц (ФОТО)

Публикации за 06.04.17

Градостроительный совет Екатеринбурга на сегодняшнем заседании принял решение отложить примерно на месяц начало конкурса на лучшую концепцию развития прибережной зоны реки Исеть и Верх-Исетского пруда от улицы Папанина до Малоконного полуострова. Как выяснилось в ходе обсуждения, в техзадании не хватает многих важных документов, без которых участникам конкурса будет сложно что-либо спроектировать.

С презентацией конкурса выступил главный архитектор города Андрей Молоков. Он подчеркнул, что территория, которую надо осмыслить, очень велика. На ней находятся и объекты культурного наследия, и частный сектор, и промышленные зоны Верх-Исетского завода, и площадь Субботников как один из центров Верх-Исетского района. Цель создания концепции – понять, как объединить разнородные элементы, чтобы горожане могли пользоваться этой территорией как общественным пространством.

В ходе обсуждения Михаил Вяткин заявил, что надо выходить на руководство Верх-Исетского завода. «Нужно предложить руководству завода открыть площадку старого ВИЗа для людей. Перенести проходную за реку, где остались работающие промышленные площадки, а эту часть отдать народу. Снести ветхие строения и открыть здания, построенные архитектором Малаховым, который начинал свою карьеру как архитектор завода», – подчеркнул Вяткин. Его поддержал присутствующий на совете мэр Евгений Ройзман: «Всем собственникам, чьи здания примыкают к реке, благоустройство набережной будет выгодно. Надо лучше проработать вопрос с собственниками, а администрации наладить связь с ними».

Член совета Александр Стариков добавил, что на берегах Исети находится множество зданий, представляющих историческую и культурную ценность, и прежде чем объявлять конкурс, следует проанализировать, какие там существуют охранные зоны, в противном случае участники конкурса могут сами того не ведая нарушить их границы.

Обсудив эти нюансы, члены совета решили сдвинуть объявление конкурса примерно на месяц, чтобы проработать обозначенные вопросы. Главный архитектор города Андрей Молоков после заседания заявил журналистам, что топиться некуда и задачи успеть обустроить набережную к ЧМ-2018 не стоит. Более реальный вариант – 300-летие Екатеринбурга. Молоков также отметил, что пока переговоры с собственниками Верх-Исетского завода не особенно продвинулись. Напомним, с 2008 года ВИЗ входит в группу компаний НЛМК.

Добавим, что в изначальном проекте условий конкурса предлагалось, что призовой фонд будет разбит между тремя победителями на премии в 600, 300 и 100 тысяч рублей. Но сегодня по итогам обсуждения председатель градсовета Михаил Вяткин предложил «не размазывать» гонорар и наградить только одного победителя, но сразу миллионом. «Чтобы было за что бороться», – пояснил он. Отметим, что «призовые» деньги принадлежат вовсе не мэрии, а инвесторам – яхт-клубу «Коматек» и компании «Западный берег», которая планирует застройку участка вдоль Верх-Исетского пруда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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