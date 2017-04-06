В Городке Чекистов открывается отдел ГУФСИН по Свердловской области – местные готовят протесты

Публикации за 06.04.17

В Городке Чекистов готовят акции протеста против открытия там офиса ГУ ФСИН по Свердловской области, ожидается, что там может быть и УИИ.

Именно это и вызвало целый шквал негодования со стороны местных жителей. Они считают, что неизбежная близость площадки и осужденных, приходящих отмечаться в инспекцию, может привести к совершению преступлений против несовершеннолетних – сейчас дети спокойно гуляют на площадке в закрытом дворе.

«Если здесь, у наших площадок, появятся судимые, мы готовы организовать митинг», – рассказала бабушка двух внуков, жительница Городка Чекистов Татьяна.

Между тем в самом ведомстве не скрывают, что ему принадлежит одно из зданий строительного комплекса, сейчас там проходят подготовительные работы.

«Там будет ряд учреждений – один из вариантов УИИ, скорее всего. Хотя окончательно вопрос пока не решен – у них помещение есть. По области на учете состоит 14 тысяч осужденных без лишения свободы. То есть это не те преступники, что отбывают наказания за тяжкие преступления. И пока нами не было зафиксировано ни одного факта, чтобы близость УИИ к другим домам приводила бы к совершению преступлений», – пояснил официальный представитель ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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